پخش زنده
امروز: -
روز ۷ مهرماه در تقویم کشور برای تقدیر از رشادتهای آتش نشانان به عنوان روز ملی آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت روز آتش نشان فرماندار. شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در آتش نشانی از زحمات ماموران آتش نشانی تقدیر کردند
فرماندار پلدشت در مراسم تجلیل از زحمات آتش نشانان گفت: سازمانهای آتشنشانی با هدف نجات جان و اموال انسانها تشکیل شدهاند، بنابراین یک آتشنشان قادر است در بحرانیترین شرایط محیطی و زیان آورترین و سختترین شرایط کاری به یاری حادثه دیدگان بشتابد.
رعنا قربانی گفت: آتش نشانان با حماسه آفرینیهای خود در نبرد با شعلههای خانمان سوز، همواره جوانههای امید را از بستر خاکسترها میرویانند