به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: حدود ساعت ۲۱ دوشنبه شب، تصادف یک دستگاه خودروی سواری پژوی قاچاق سوخت با یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ موجب آتش سوزی هر دو خودرو شد.

سرهنگ حق پرست افزود: این حادثه فوتی نداشته است.

وی گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است و پس از نظر کارشناسی اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کشته شدن یک تَن در تصادف با الاغ در جاده میناب

هفته گذشته تصادف خودرو‌های قاچاق سوخت در سه حادثه منجر به فوت سه تن در هرمزگان شد.

تصویر نمایه آرشیوی است.