دراگان اسکوچیچ پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل الوحده امارات در نشست خبری اظهار داشت: باید بگویم از نتیجه بازی راضی نیستم، ولی از عملکرد بچه‌ها راضی‌ام. بازی همانطور که می‌خواستیم جلو رفت، ولی فرصت‌های بسیار زیادی را از دست دادیم. باید این را هم اشاره کنم که ارزش تیم حریف ۲۰ میلیون دلار از ارزش تیم ما بیشتر بود. ما جای خالی ترابی و دروژدک را در این بازی حس می‌کردیم.

وی در واکنش به یادآوری این موضوع که در غیاب مهدی ترابی و دوماگوی دروژدک بازیکنان خوب دیگری نیز در تراکتور حضور داشتند، گفت: شما از عملکرد تیم ناراضی هستید؟ الان شما سؤال را طوری می‌پرسید که به من بگویید چه کار بکنم و چه کار نکنم؟! الان می‌خواهم از شما بپرسم که امروز تیم ما چطور بازی کرد؟ اگر می‌خواهید برسید به اینجا که چرا تعویض نکردم، می‌خواهم به من توضیح بدهید که ما چطور پرس و چگونه از دروازه‌بان بازی را شروع می‌کردیم. شما این را به من توضیح بدهید که ببینم در جریان هستید و در یک سطح برای این موضوع هستیم تا به شما توضیح دهم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور افزود: اگر بخواهیم بگوییم که چرا تعویض انجام نشده است، باید اول ببینیم چقدر درباره تاکتیک تیم ما در جریان هستید. شما بگویید که از نحوه بازی ما چه می‌دانید که الان به من می‌گویید تعویض انجام شد یا نشد. من مثل مربیان قبلی تراکتور نیستم که وقتی تماشاگر فشار بیاورد تعویض کنم و برای راضی کردن آنها این کار را انجام دهم. من سرمربی تراکتور هستم و تصمیمات بر عهده من است و من تشخیص می‌دهم. این حرف شما یک بی‌احترامی است. این اتفاقی هم که امروز افتاد، فکر می‌کنم بعد از دو جامی که من برای تراکتور آوردم، بی‌احترامی بود. وقتی شما هم ۴۵ سال عمرتان را در فوتبال گذاشتید و به این سطح رسیدید، می‌توانیم در این مورد صحبت کنیم.

اسکوچیچ راجع به آنالیز تیمش از نحوه بازی حریف و استفاده از توپ‌های بلند، خاطر نشان کرد: در مورد توپ‌های بلند فقط ما آنالیز نکرده بودیم. ما تمام اتفاقات را آنالیز کرده و برای آنها آماده شده بودیم. گاهی با سه بازیکن در عقب زمین بازی‌سازی می‌کردیم. ما فقط بدشانس بودیم. اگر انتظاری بالاتر از این نمایش دارید، باید بگویم که نمایشی خوب و ستودنی بود. اگر فکر می‌کنید من صرفاً به خاطر تعویض کردن این کار را می‌کنم، نه اینطور نیست. درباره تفاوت ارزش ۲۰ میلیون دلاری دو تیم نظرتان چیست؟

وی ادامه داد: من می‌دانم این صحبت‌ها حاشیه‌ساز بوده و قرار است تیتر شود. من آمدم اینجا که اول از همه از شغلم دفاع کنم و بعد از مربیان. وقتی بحثی اینجا باز می‌شود باید آماده این باشید که با من صحبت جدی و تاکتیکی انجام دهید. من سال قبل هم نشان دادم که نگرانی بابت از دست دادن شغلم ندارم. من همه تلاشم را برای تراکتور می‌کنم، ولی چیزی که امروز اتفاق افتاد بی‌احترامی به من بود و فکر می‌کنم این کار شایسته نبود.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور راجع به کیفیت زمین چمن جدید ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز هم گفت: زمین امروز خوب بود، ولی باید در نظر داشته باشیم که فرآیند کامل نشده است. برای اینکه به یک زمین ایده‌آل تبدیل شود باید به آن زمان بدهیم. می‌دانم که امروز ناچار بودیم اینجا بازی کنیم. چنین چمنی در شهر خودم وجود دارد و بالاترین کیفیت در اروپا هم همین است، ولی باید در نگهداری آن دقت کنیم. این پروسه تمام نشده است و مطمئنم با گذشت زمان کیفیت آن بهتر هم می‌شود.