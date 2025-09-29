پخش زنده
شهردار قم در نشست با کارکنان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی به مناسبت روز ملی آتشنشان گفت: مطالبات اداری و رفاهی آتش نشانان پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،فرامرزعظیمی با تجلیل از جایگاه آتشنشانان قمی در نشست با کارکنان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی به مناسبت روز ملی آتشنشان، گفت: مطالبات اداری و رفاهی آتش نشانان پیگیری میشود.
وی افزود: جذب ۱۱۰ نیروی جدید آتش نشان نهایی شده و تا پایان امسال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی حریق در ساختمانها گفت: قم تنها شهر کشور است که در سه سال گذشته با وجود روند توسعه شهری، شاهد کاهش آمار حریق بوده است.
هم اکنون ۲۵ ایستگاه عملیات با ۴۷۵ نیروی آتشنشان، مشغول فعالیتند.