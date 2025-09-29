پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری وضع آسیب دیدگی آیت شریفی را تشریح کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر رضا سیروانی، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری گفت: عضله ران آیت شریفی آسیب دیده و خوشبختانه جزو عضلات اصلی ران نیست و جزو آسیبهایی است که هفتگی در رشتههای سنگینی مثل وزنهبرداری میبینیم. طبق معاینهای که انجام دادم و قدرت عضله او را هم بررسی کردم، خوشختانه شرایطش خوب بود و فعلا درمان ضد التهاب و توانبخشی را انجام میدهد. طبق چیزی که من دیدم، خیلی امیدوار هستم که به مسابقات قهرمانی جهان برسد و انشاءالله با بهترین نتیجه هم مسابقات را تمام میکند. حتی از او تست هم گرفتم که خیالش راحت باشد و بدون ترس و نگرانی بتواند تمریناتش را تا زمان اعزام به قهرمانی جهان انجام دهد. نزدیک مسابقات هستیم و شرایط پر استرس است. وظیفه ما این است به ورزشکار آرامش دهیم. سه روز برای او استراحت نسبی در نظر گرفتم و تمریناتش سبک است و از روز چهارم میتواند تمرینات سنگین را انجام دهد. خوشبختانه علی داوودی شرایط خیلی خوبی دارد و تا الان هم رکوردهای خوبی داشته است و مشکلی نیست.