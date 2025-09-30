رییس امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: ۳۵۰ شهید دستگاه؛ قضا، گواه روحیه فداکاری و ایثار و شهادت کارکنان قوه قضاییه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور رییس امور فرهنگی، مدیر امور ایثارگران و جمعی از مسئولان و کارکنان ستادی دستگاه قضا در محل سالن شهدای هفتم تیر ماه ساختمان شهدای قوه قضاییه برگزار شد.

سید محمود حسینی اصل؛ رییس امور فرهنگی قوه قضاییه با عرض خیر مقدم، یاد و خاطره ۳۵۰ شهید دستگاه قضا بویژه شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشت.

حسینی اصل با اشاره به نقش بی بدیل کارکنان دستگاه قضا در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی، گفت: دستگاه قضا ۳۵۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است که از این تعداد ۳۰۰ نفر در جنگ تحمیلی با ررژیم بعثی و ۵۰ نفر در جنگ تحمیلی متجاوزانه رژیم صهیونیستی به مقام شهادت نائل شده اند.

وی افزود: این آمار گواهی بر روحیه ایثار و فداکاری کارکنان قوه قضاییه است که دوشادوش نهاد‌های نظامی و انقلابی کشور در خدمت هستند و یادآور وظیفه همگان برای حفظ این ارزش‌ها و زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان است.

رییس امور فرهنگی قوه قضاییه با تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

بخش ویژه این مراسم، به تکریم و قدردانی از خانواده معظم شهید والا مقام" محمد همتی نژاد " از شهدای جنگ ۱۲ روزه اختصاص یافت و از همسر و فرزندان شهید همتی نژاد به عنوان الگوی صبر و استقامت تجلیل به عمل آمد.

در ادامه، مراسم با حضور محمد بهرامی قاری بین المللی، ذاکر اهل بیت (ع) و همکار روشندل دستگاه قضا رنگ و بوی ویژه ای گرفت و با تلاوت قرآن کریم و مدیحه سرایی عطرآگین تر شد.

همچنین، حضور پرشور نونهالان کارکنان قوه قضاییه به همراه طنین صدای گرم شان در اجرای گروه سرود از ویژه برنامه های " گرامیداشت هفته دفاع مقدس " بود.