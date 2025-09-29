پدر شهید دستار، به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کربلایی درویش دستیار، پدر شهید دستار به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

شهید دستار، در روستای بی بی زلیخایی بخش سوق در شهرستان کهگیلویه به دنیا آمد،

وی با شروع جنگ تحمیلی به فرمان رهبر خود امام خمینی( ره) به جبهه‌های حق علیه باطل رهسپار شد.

این شهید والامقام بر اثر بمباران رژیم بعث در منطقه عملیات فکه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع کربلایی درویش دستیار، پدر شهید دستیار متعاقبا اعلام می شود.