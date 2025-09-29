پخش زنده
پندار ترکزاد، اسکواش باز کیش برای اعزام به مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا در اردوی آمادگی ردههای سنی کشور به میزبانی تبریز شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این اردو تا ۱۵ مهر با هدف آمادهسازی بازیکنان برای حضور در مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا در اردیبهشت سال آینده برنامهریزی شده است.
اردوها هر ماه برای ارتقای سطح فنی ورزشکاران و هماهنگی بیشتر آنان با برنامههای کادر فنی برگزار می شوند.
پندار ترکزاد نیز با حضور در این مرحله تمرینی، خود را برای رقابتهای آسیایی آماده میکند.