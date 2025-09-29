پندار ترک‌زاد از کیش در اردوی آمادگی اسکواش

پندار ترک‌زاد، اسکواش باز کیش برای اعزام به مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا در اردوی آمادگی رده‌های سنی کشور به میزبانی تبریز شرکت کرد.