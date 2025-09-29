مسابقات کی‌رام در دو رده آزاد و نونهالان با حضور تیم‌های برتر، گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در رده سنی آزاد، تیم اتحاد با ترکیب حسن‌پور و تقی‌پور عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

تیم سفین با ترکیب زمانی و خواسه به مقام دوم و تیم شعبیه شامل غلامی و سلطانی‌نژاد در جایگاه سوم ایستادند.

در رده نونهالان، تیم ماشه حسن و محمد اخش موفق به کسب مقام اول شد.

تیم غافان با ترکیب طا‌ها حسینی و امیرمهدی طاقتی دوم شدند و تیم اتحاد با ترکیب عبدالله احمدپور و دایان سلطانی‌نژاد در جایگاه سوم قرار گرفت.

این رقابت‌ها با استقبال ورزشکاران و خانواده‌هایشان برگزار شد.