همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی سوگندنامه شانزده آتشنشان جدیدالورود قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ششمین دوره آموزشهای تخصصی آتشنشانی و نجات برای آتشنشانان جدیدالورود بهار و تابستان امسال برگزار شد.
از مجموع ۲۰ نفر متقاضی جذب شده در اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، ۱۶ آتش نشان در فرودگاه بین المللی و ۴ نفر در بندرگاه تجاری کیش مشغول به کار شدند.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در این مراسم با تأکید بر جایگاه ویژه آتشنشانی، گفت: ایمنی در حوزه تجهیزات و توسعه زیرساختهای فرودگاهی و بندری، از ارکان پیشرفت در صنعت حملونقل است.
عزتاله محمدی، افزود: مجموعه شرکت به عنوان پیشران توسعه منطقه آزاد کیش، ایمنی را به عنوان رکن اصلی فعالیتهای خود در نظر گرفته است.
او با تأکید بر اینکه دانش، سلاح اصلی آتشنشانان است، افزود: پس از دانش، تجهیزات نقش مکمل را ایفا میکنند و ضروری است کارکنان بهطور مستمر دانش و مهارتهای خود را بهروز نگه دارند.
عزتاله محمدی، گفت: برگزاری رزمایش های چندگانه، دعوت از اساتید در حوزههای مختلف آموزشی و ارتقای توانمندیها در زمینههای نوین هوش مصنوعی و اینترنت از اقداماتی است که میتواند آینده شغلی نیروها را تضمین کند.
محمدی بر ضرورت همکاری ساختاری مدیران ایمنی فرودگاه و بندرگاه تأکید کرد و گفت: تعامل و تبادل اطلاعات، همافزایی بیشتری در حوزه ایمنی ایجاد خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتها و منابع موجود شرکت، تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات نیروهای آتشنشان بهویژه در حوزههای معیشتی و رفاهی به کار خواهیم گرفت.
در این مراسم، سوگندنامه آتشنشانان جدیدالورود قرائت شد و با اهدای لوح تقدیر به آتشنشانان فرودگاه و بندرگاه، گواهی پایان دوره ششمین آموزشهای تخصصی آتشنشانی و نجات فرودگاهی و بندری کیش نیز اعطا شد.