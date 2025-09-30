پخش زنده
در دیدار فرماندار تهران و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی بر توسعه زیرساختهای شهری و حمایت از برگزاری نمایشگاههای تخصصی پایتخت تاکید شد.
در چهارمین روز برگزاری نمایشگاه الکامپ، نشست مشترکی با حضور حسین خوش اقبال فرماندار تهران و صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
در چهارمین روز برگزاری نمایشگاه الکامپ، نشست مشترکی با حضور حسین خوش اقبال فرماندار تهران و صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
در این نشست، صدیف بیکزاده ضمن قدردانی از حمایتهای ویژه فرمانداری و استانداری تهران در برگزاری مهمترین رویداد فناورانه کشور، بر نقش کلیدی فعالیتهای نمایشگاهی پایتخت در توسعه اقتصادی کشور و شهر تهران تأکید و طرفین بر ضرورت توسعه زیرساختهای شهری و حمایت همهجانبه از فعالیتهای نمایشگاهی محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، بهویژه در شرایط تحریمهای ظالمانه بینالمللی مورد تأکید کردند.
در ادامه این دیدارفرماندار تهران به همراه مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران از بخشهای مختلف بزرگترین رویداد فناورانه کشور بازدید و با فعالان حوزه فناوری اطلاعات گفتوگو و تبادل نظر کردند.
نمایشگاه الکامپ امسال با نمایش توانمندیهای بومی و ظرفیتهای فناورانه، همراه با حضور و حمایت گسترده مسئولین و مقامات کشوری، نوید بخش عزم ملی در تحقق اهداف تحول دیجیتال و هوشمندسازی بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی محسوب میگردد.