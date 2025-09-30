به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:به نقل از روابط عمومی نمایشگاه تهران،در دیدار فرماندار تهران و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی بر توسعه زیرساخت‌های شهری و حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی پایتخت تاکید شد.

در چهارمین روز برگزاری نمایشگاه الکامپ، نشست مشترکی با حضور حسین خوش اقبال فرماندار تهران و صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

در این نشست، صدیف بیک‌زاده ضمن قدردانی از حمایت‌های ویژه فرمانداری و استانداری تهران در برگزاری مهم‌ترین رویداد فناورانه کشور، بر نقش کلیدی فعالیت‌های نمایشگاهی پایتخت در توسعه اقتصادی کشور و شهر تهران تأکید و طرفین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری و حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های نمایشگاهی محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مورد تأکید کردند.

در ادامه این دیدارفرماندار تهران به همراه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از بخش‌های مختلف بزرگ‌ترین رویداد فناورانه کشور بازدید و با فعالان حوزه فناوری اطلاعات گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

نمایشگاه الکامپ امسال با نمایش توانمندی‌های بومی و ظرفیت‌های فناورانه، همراه با حضور و حمایت گسترده مسئولین و مقامات کشوری، نوید بخش عزم ملی در تحقق اهداف تحول دیجیتال و هوشمندسازی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردد.