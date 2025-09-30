مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا مطرح کرد؛
مکتب شهید سید حسن نصرالله الگویی ماندگار در برابر استکبار جهانی
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت:مکتبی که شهید سید حسن نصرالله بنا نهاد بر پایه ایمان راسخ، استراتژی دقیق، مردمداری و شجاعت بیمانند شکل گرفت و توانست الگویی ماندگار در برابر استکبار جهانی ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلام عبدالرحیم نجفقلیزاده سرایی در مراسم سالگرد شهید مقاومت سید حسن نصرالله در تبریز گفت:شهید نصرالله با صداقت، صمیمیت و شجاعت مثالزدنی توانست حزبالله را از یک گروه کوچک چریکی به مکتبی بزرگ و الهامبخش تبدیل کند.
وی با اشاره به نقشآفرینی شهید نصرالله در جبهه مقاومت گفت: نقش شهید سید حسن نصرالله در عملیاتهای مختلف به اوج رسید و او همراه با شهید عماد مغنیه و شهید مصطفی بدرالدین سالها علیه رژیم صهیونیستی جنگید. شهید نصرالله در این مسیر نیروهای انقلابی و آگاه بسیاری تربیت کرد که با بینشی عظیم در مقابل صهیونیستها ایستادند.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه عاشورا تاکید کرد: مقاومت به ما آموخت که با برنامهریزی دقیق میتوان در برابر قدرتهای بزرگ ایستاد. همانگونه که ملت ایران در دفاع مقدس و حزبالله لبنان در جنگهای ۳۳ روزه و ۱۲ روزه توانستند استکبار جهانی را شکست دهند، امروز نیز میتوان با الهام از همان الگو بزرگترین بسیج مردمی و نظامی را در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا سامان داد.
وی با هشدار نسبت به اهمیت جنگ نرم یادآور شد:دشمن در میدان نظامی شکست خورده است، اما نباید از عرصه فضای مجازی غافل شویم چرا که یکی از جبهههای اصلی نبرد امروز در همین فضا جریان دارد.