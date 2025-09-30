پخش زنده
دستیار و مشاوره عالی فرمانده کل قوا گفت: با توجه به اینکه در استراتژی جنگ شکست برای طرفی است که به اهدافش نمیرسد بی تردید آمریکا و همدستانش در هر دو جنگ تحمیلی علیه ایران شکست خورده میدان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دستیار و مشاوره عالی فرمانده کل قوا در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس که با حضور جمعی از خانواده معظم شهدا، رزمندگان، جانبازان و مسئولان استان در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد با تحلیل تطبیقی شرایط داخلی، منطقهای و نحوه برخورد کشورهای دوست و دشمن در جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه گفت: با توجه به اینکه در استراتژی جنگ شکست برای طرفی است که به اهدافش نمیرسد بی تردید آمریکا و همدستانش در هر دو جنگ تحمیلی شکست خورده میدان هستند.
سرلشگر پاسدار سید یحیی صفوی، رهبری حکیمانه امامین انقلاب در هر دو جنگ، پیوستگی دولت و ملت و از جان گذشتگی دلاورمردان ایران اسلامی را رمز پیروزی انقلاب اسلامی در هر دو جنگ دانست و افزود: در جنگ تحمیلی به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه، نقش صدا و سیما به روی هدایت افکار عمومی غیر قابل انکار است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، توان نیروهای نظامی و تلاش دولت در دفاع مقدس ۱۲روزه را از دیگر عوامل شکست دشمن بیان کرد و گفت: تلاش برای پیشرفت در فناوری پدافندی، مستحکم سازی جامعه با تلاش برای جذب رضایتمندی مردم، مستحکم سازی اقتصادی و ذخایر استراتژیک و استحکام سیاسی را مهمترین راه مقابله با توطئه دشمنان دانست و بر تحقق آن تاکید کرد.
وی همچنین با بیان اینکه در هر دو جنگ ما غافلگیر شدیم ارتقاء توان دفاعی و حتی هجومی را بسیار لازم و ضروری دانست و گفت: برای داشتن امنیت و صلح باید هر روز به دنبال قویتر شدن باشیم.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم هم در این همایش با تحلیل شرایط ویژه استان و حضور طلاب بسیار از کشورهای مختلف، خواستار توجه ویژه مسئولان به استان قم نسبت به دیگر مراکز شد.
در این همایش کتاب چریک وارسته به نویسندگی علی مولوی نیا و پژوهش فائزه راستگو از انتشارات سامیر نیز رونمایی شد.
در این کتاب چهار فصلی نویسنده در ۲۰۰ صفحه به فراز و نشیبهای زندگی شهید سید عبدالله برقعی از شهدای دوران دفاع مقدس ۸ ساله استان قم میپردازد.