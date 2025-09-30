مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: افزایش کیفیت آموزشی با بهبود زیرساخت‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل در کیش مورد توجه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش کیش، گفت: کشور‌ها معمولاً بین چهار تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص می‌دهند و این عدد در ایران حدود سه تا چهار درصد است.

او افزود: اگرچه وضعیت زیرساخت‌ها در کیش نسبت به استان بهتر است، اما با سطح مطلوب فاصله داریم و باید با برنامه‌ریزی، آموزش فراتر از میانگین کشوری و در تراز جهانی قرار گیرد.

کبیری با بیان اینکه شش محور اساسی برای ارتقای آموزشی در کیش مدنظر است، گفت: نمونه اقتصادی مبتنی بر مشارکت سرمایه‌گذاران می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند و باید با همکاری معاونت اقتصادی و عمرانی پیگیری شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: زمین‌های مسکونی اگر ارزش افزوده‌ای برای حوزه عمومی کیش ایجاد کنند باید بخشی از ارزش افزوده را صرف آموزش و سلامت کنند.

کبیری خاطرنشان کرد: برای پیشبرد امور باید فهرست دقیقی از نیاز‌های زیرساختی، منابع انسانی و وضعیت معیشتی معلمان تهیه شود تا در جلسات با سرمایه گذاران مطرح شود.

او دومین محور را تدوین سند جامع آموزش کیش» عنوان کرد و گفت: این سند باید با کمک مشاور و ناظر متخصص تهیه شود.

کبیری، گفت: مطالعات تطبیقی براساس مدل‌های کشور‌های توسعه یافته در این زمینه بررسی خواهد شد. هدف این است که آموزش کیش از میانگین کشوری فراتر رود و به سطح جهانی برسد. منابع مالی مورد نیاز نیز باید از سوی سازمان، وزارت آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین تأمین شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات کوتاه‌مدت افزود: در گام نخست باید کیفیت زیرساخت‌ها و منابع انسانی بهبود یابد و لازم است تا پایان هفته عدد مشخصی برای ترمیم معیشت فرهنگیان تعیین شود.

او تفرعلاوه بر آن، طرحی سه‌مرحله‌ای شامل ترمیم حقوق، حمایت از مسکن و طراحی نظام تشویقی برای معلمان اجرا می‌شود.

وی درباره نظام تشویقی توضیح داد: این نظام بر پایه شاخص‌های داخلی و جهانی (KPI) طراحی خواهد شد؛ برای مثال در صورت افزایش معدل مدارس، پاداش به معلمان تعلق می‌گیرد.

کبیری همچنین از تهیه نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف ساختار آموزش و پرورش کیش خبر داد و گفت: جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذاران، معاونان اقتصادی و عمرانی و سایر مسئولان برگزار می‌شود تا فهرستی از مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه سلامت و آموزش به آنان ارائه شود.