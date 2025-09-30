مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی گفت:یادمان‌های شهدا به عنوان پایگاه‌های فرهنگی هستند که اگر اقنایی استفاده شوند بخشی از مشکلات فرهنگی جامعه ترمیم می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار مسعود باقری نژاد در آیین بهره برداری از یادمان شهدای گمنام هشترود با بیان اینکه دفاع مقدس هشت ساله خلق عظیمی از همبستگی ملی، رشادت بی بدیل رزمندگان و ایثار مردم مومن ایران اسلامی بود اظهار کرد: دوران دفاع مقدس دورانی بود که همه اقشار مردمی با استقامت و از خودگذشتگی برای تحکیم نهاد نوشکفته انقلاب اسلامی در برابر رژیم بعثی ایستادند تا انقلاب اسلامی جاودانه بماند.

سردار باقری نژاد گفت: به برکت الهام بخشی از آموزه‌های شهداست که امروز رژیم صهیونیستی عقب نشینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: ۸۵ یادمان شهدای گمنام در استان آذربایجان شرقی داریم و باغ موزه دفاع مقدس نیز ظرفیت بزرگی برای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس در استان محسوب می‌شود.

مهدی پورصادق شهردار شهر هشترود هم از اختصاص ۸ میلیارد تومان برای مرمت و بازسازی این مجموعه در ۳۵۰۰ متر مربع خبر داد و گفت: این مجموعه بر گرفته شده از آثار معماری اسلامی توسط یکی اعضای شورای شهر ساخته شده است.

پورصادق گفت: در فاز ۲ این مجموعه نماز خانه، پارک کودک ، فضای سبز و مسجد در نظر گرفته شده است.

پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ ساله که در عملیات خیبر در منطقه عملیاتی مجنون در سال ۶۲ به درجه رفیع شهادت نایل آمده بودند پس از سال‌ها غربت در ۱۳ اردیبهشت سال ۹۳ در تپه‌ای در نزدیکی شهر با استقبال و حضور گسترده مردم و مسئولان به خاک سپرده شد.