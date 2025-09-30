مراسم بزرگداشت روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی با حضور مسئولان استانی، مدیران شهری و جمعی از آتش‌نشانان و خانواده‌های آنان در سالن همایش‌های بین‌المللی خاوران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در مراسم بزرگداشت روز ملی آتش‌نشانی در تبریز با بیان اینکه اقداماتی که آتش‌نشانان در مسئولیت‌های خود انجام می‌دهند بر هیچ کسی پوشیده نیست گفت: این عزیزان ۲۴ ساعته در آمادگی کامل هستند و با آموزش‌های تخصصی، هر لحظه آماده خدمت‌رسانی‌اند.

وی در ادامه بر اهمیت بکارگیری هوش مصنوعی در سیستم‌های آتش‌نشانی تاکید کرد و گفت:امروزه فناوری‌های نوین و سیستم‌های هوشمند می‌توانند در کاهش زمان واکنش، پیش‌بینی بحران‌ها و ارتقای توان عملیاتی سازمان نقش کلیدی داشته باشند لذا باید هرچه بیشتر پیگیری و در سیستم آتش نشانی به کار بسته شوند.

هوشیار شهردار تبریز هم در این مراسم ضمن تبریک این روز به آتش‌نشانان فداکار گفت:در دوره شورای ششم، دو و نیم همت در توسعه زیرساخت‌های آتش‌نشانی هزینه شده و امروز تبریز در زمره شهر‌های مهم و برخوردار از استاندارد‌های نوین ایمنی قرار دارد.

وی با اشاره به آمادگی سازمان آتش‌نشانی برای توسعه بیشتر افزود: چنانچه نیاز باشد، آماده‌ایم ۱۰ ایستگاه جدید دیگر برای تبریز احداث کنیم چرا که تجهیزات و ظرفیت لازم در این زمینه فراهم است.

شهردار تبریز با یادآوری نقش‌آفرینی آتش‌نشانان در بحران‌ها و حوادث اخیر اظهار داشت: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه و حتی پس از آن بسیاری از نیرو‌ها با غیرت در میدان حضور یافتند حتی بازنشستگان نیز اعلام آمادگی کردند که جا دارد از این قشر زحمتکش قدردانی کنیم.