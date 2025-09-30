فرماندار عجب شیر با هشدار نسبت به استخر‌های غیرمجاز ذخیره آب در باغات و مزارع گفت: این استخر‌ها بار‌ها باعث حادثه شده‌اند و هفته گذشته نیز دو حادثه غرق شدگی در این استخر‌ها اتفاق افتاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امیر عباس سلطان‌پور در مراسم روز آتش‌نشان در کنار درخواست اصلی خود از مردم مبنی بر پرهیز از ایجاد هرگونه استخر غیرمجاز و ناایمن در باغات از آتش‌نشانان خواست در کنار ماموریت‌های اصلی موضوع ایمن‌سازی این استخر‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

فرماندار عجب شیر با استقبال از مساعدت محمد احمدزاده شهردار عجب‌شیر برای ایجاد ایستگاه آتش‌نشانی در مسیر گردشگری قلعه‌چای بخشدار گله چای را مکلف به تعیین محل احداث و تامین بخشی از هزینه‌های آن کرد.

شهردار عجب شیر نیز با اشاره به گستردگی جغرافیایی شهرستان، آمادگی شهرداری برای مساعدت در راه‌اندازی این ایستگاه را اعلام کرد و وعده داد سختی‌کار آتش‌نشانان با همکاری فرمانداری در فیش‌های حقوقی اعمال شود.

در پایان این مراسم از آتش‌نشانان عجب‌شیر تجلیل به عمل آمد.