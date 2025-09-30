پخش زنده
مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت گفت: سهم کالاهای صنعتی در صادرات ایران به روسیه طی سه سال اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته و صادرات کشورمان به این مقصد تقریباً دو برابر شده است.
مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت در مصاحبه اختصاصص با خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، از رشد قابل توجه مبادلات تجاری ایران و روسیه خبر داد و اعلام کرد: در پنجماهه نخست سال جاری، صادرات ایران به روسیه به ۵۰۸ میلیون دلار رسیده که حاکی از رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در همین مدت واردات از روسیه با کاهش ۹ درصدی حدود ۷۲۰ میلیون دلار برآورد شده است.
اکبر گداری افزود: با توجه به روند موجود و برنامههای تجاری پیشبینی میشود صادرات ایران به روسیه تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۴ میلیارد دلار برسد؛ این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۳ صادرات کشورمان به روسیه حدود ۱.۱ میلیارد دلار بود.
بر اساس آمار، بخش عمده واردات از روسیه شامل غلات و دانههای روغنی است که بیش از ۷۰ درصد را تشکیل میدهد و مابقی نیز ماشینآلات خطوط تولید است. در مقابل، صادرات ایران به روسیه شامل ۴۵ درصد محصولات کشاورزی، ۳۷ درصد کالاهای صنعتی، ۱۰ درصد محصولات پتروشیمی و پلیمری و حدود ۷ تا ۸ درصد مواد معدنی است.
مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر ترکیب صادرات ایران طی سالهای اخیر گفت: در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حجم صادرات ایران به روسیه حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که بیش از ۹۰ درصد آن میوه و سبزی تشکیل میداد. اما امروز ضمن ثابت نگه داشتن صادرات کشاورزی، سهم کالاهای صنعتی به شکل چشمگیری افزایش یافته و صادرات ایران به روسیه طی سه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
الزامات بهرهگیری از تجارت آزاد با اوراسیا
این مقام مسئول با اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۲۵ اردیبهشت امسال اجرایی شد، اظهار کرد: براساس این توافق، تعرفه ۸۷ درصد از کالاهای تجاری میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا صفر شده است. بهرهمندی از این ظرفیت نیازمند زیرساختهای لازم و آگاهی فعالان اقتصادی است.
مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برای استفاده از تعرفه صفر درصدی، صادرکنندگان باید گواهی مبدأ CTC را از اتاقهای بازرگانی دریافت کرده و به گمرک مقصد ارائه دهند. سازمان توسعه تجارت طی ماههای گذشته دورههای آموزشی متعددی در استانها با همکاری اتاقهای بازرگانی برگزار کرده تا تجار با این فرآیند آشنا شوند.
وی همچنین ذهنیت دشوار بودن تجارت با روسیه را رد کرد و گفت: بسیاری از تجار تصور میکنند رجیستری کالاها یا اخذ گواهیهای اوراسیا بسیار پیچیده است، در حالی که این موضوع فقط در مورد کالاهای با منشأ گیاهی یا جانوری حساسیت بیشتری دارد. برای سایر کالاها، دریافت این مجوزها فرآیندی ساده و کمهزینه است.
فرصت بزرگ در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به ظرفیتهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: رجیستری این محصولات در اوراسیا در حال حاضر بیش از دو سال زمان و هزینهای بالای ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار نیاز دارد. اما مذاکراتی در جریان است تا ایران و اتحادیه اوراسیا بخشی از فرآیندها را متقابلاً بپذیرند و زمان رجیستری را به سه ماه و هزینهها را به حدود ۱۰ هزار دلار کاهش دهند. تحقق این توافق میتواند زمینه جهش صادرات ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به بازار بزرگ اوراسیا را فراهم کند.
نقشه راه همکاریهای اقتصادی ایران و اوراسیا
وی در توضیح توافق اخیر میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد اتحادیه اوراسیا تصریح کرد: این موافقتنامه بهعنوان نقشه راه یکساله همکاریها، موضوعات کلیدی از جمله مسائل بانکی، لجستیکی، حملونقل و استانداردها را شامل میشود و میتواند مسیر توسعه تجارت ایران و روسیه را هموار سازد.
گداری همچنین درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و روسیه گفت: این قرارداد یک سند مادر برای روابط راهبردی دو کشور است که ذیل آن کمیسیون مشترک و موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا تعریف شدهاند. این سند امکان ارتقای روابط تجاری ایران با روسیه را از سطح عادی به سطحی راهبردی و بلندمدت فراهم میکند.
تأثیر تجارت آزاد اوراسیا بر مبادلات ایران
به گفته مدیرکل دفتر آسیای میانه و روسیه سازمان توسعه تجارت، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ تجارت ایران و اوراسیا بر پایه تعرفههای ترجیحی انجام میشد که حدود ۸۰۰ قلم کالا را شامل میشد. بررسیها نشان داد رشد مبادلات در کالاهای دارای تعرفه ترجیحی ۲.۵ برابر کالاهای عادی بوده است. از این رو اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، ایران را در بسیاری از کالاها دارای مزیت رقابتی خواهد کرد و زمینه جهش صادرات را فراهم میسازد.