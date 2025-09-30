به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، کیم در جریان سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به اینکه برنامه هسته‌ای کره شمالی قانون دولتی، سیاست ملی، قدرت حاکمیتی و حق موجودیت این کشور است، افزود: ما هرگز از این موضع عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی همچنین با بیان اینکه وضعیت هسته‌ای کره شمالی در قانون اساسی این کشور ثبت شده است، گفت: برای حفظ دائمی این توازن و تضمین صلح پایدار در شبه‌جزیره کره، ما موضوع هسته‌ای را در قانون اساسی خود به‌عنوان امری مقدس و مطلق ثبت کرده‌ایم که هرگز نباید مورد تعرض یا دستکاری قرار گیرد.

معاون وزیر خارجه کره شمالی در ادامه با تاکید بر اینکه تحمیل خلع سلاح هسته‌ای بر کره شمالی معادل با مطالبه‌ای است که این کشور را وادار به تسلیم حاکمیت، چشم‌پوشی از حق موجودیت و نقض قانون اساسی خود می‌کند، خاطرنشان کرد: ما هرگز از حاکمیت خود صرف‌نظر نخواهیم کرد، حق موجودیت خود را رها نخواهیم کرد و قانون اساسی خود را نقض نخواهیم کرد.

کیم همچنین رزمایش‌های نظامی مشترک میان آمریکا و کره جنوبی و همچنین رزمایش‌های سه‌جانبه با مشارکت ژاپن را محکوم و این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان جایی مانند شبه‌جزیره کره را یافت که بزرگ‌ترین قدرت‌های هسته‌ای جهان و نیرو‌های متحدش به‌طور سالانه رزمایش‌های دوجانبه و چندجانبه برگزار کنند و حتی تمرین‌های جنگ واقعی که استفاده از سلاح هسته‌ای را شبیه‌سازی می‌کنند را اجرا کنند؟

وی در ادامه با اشاره به اینکه در‌های تعامل با کشور‌هایی که رویکردی دوستانه و محترمانه نسبت به کره شمالی دارند، باز خواهد بود، یادآور شد: فارغ از تفاوت در ایدئولوژی و نظام‌ها، پیونگ یانگ تبادلات و همکاری‌های چندجانبه‌ای را با کشور‌هایی که رویکردی دوستانه و محترمانه دارند، دنبال خواهد کرد.

بر اساس این گزارش ، هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA ۸۰) ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ماه) آغاز شد و اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی امسال سازمان ملل با حضور رهبران جهان از روز سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (اول مهرماه ۱۴۰۴) گشایش یافت و روز گذشته (دوشنبه ۲۹ سپتامبر / هفتم مهرماه) به کار خود پایان داد.