وزیر خزانه داری انگلیس از مردم این کشور خواست با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، خود را برای تحمل شرایط سخت‌تر اقتصادی و پرداخت مالیات‌های بیشتر مهیا کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ریچل ریوز در نشست سالانه اعضای حزب حاکم انگلیس در شهر لیورپول گفت: دولت با انتخاب‌های سختی رو‌به‌رو است، زیرا قول داده است که در امور مالی عمومی خطر پذیری نکند.

این عضو ارشد حزب حاکم کارگر انگلیس بدون اشاره به وعده‌های انتخاباتی این حزب مبنی بر افزایش ندادن مالیات‌ها افزود: دولت متعهد است که "مالیات‌ها، تورم و نرخ بهره را تا حد امکان پایین نگه دارد".

وزیر خزانه داری انگلیس با اذعان به افزایش بیشتر مالیات‌ها در بودجه پاییزه تصریح کرد: انتخاب‌های دولت به دلیل رویداد‌های بین‌المللی از جمله جنگ اوکراین و غزه و تعرفه‌های ایالات متحده و نیز "آسیب‌های بلندمدت" وارد شده به اقتصاد "سخت‌تر" شده است.

در میانه سخنان وزیر خزانه داری انگلیس یک نفر از میان حاضران سخنان او را قطع کرد؛ پرچم فلسطین را برافراشت و با صدای بلند فریاد زد که «نسل کشی در غزه و گرسنگی گسترده فلسطینیان باید متوقف شود» که اودر واکنش گفت: "ما آرمان شما را درک می‌کنیم و یک کشور فلسطینی را به رسمیت می‌شناسیم. "، اما ما اکنون یک حزب در دولت هستیم، نه یک حزب تظاهرات. "

ریچل ریوز همچنین از سخنرانی خود برای حمله به حزب راست افراطی رفورم استفاده کرد که با وجود داشتن تنها پنج نماینده در مجلس، چند ماه است که در صدر نظرسنجی‌ها از نظر اقبال عمومی قرار دارد.

وی رویکرد‌های نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم را بزرگترین تهدید برای شیوه و استاندارد‌های زندگی افراد شاغل، دانست و بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر سیاست‌های عوامفریبانه تاکید کرد.

وزیر خزانه داری انگلیس گفت: هر دروغی که آنها مطرح کنند، هر پاسخ آسانی که ارائه دهند، هر چقدر هم که مایل باشند جوامع و خانواده‌ها را از هم جدا کنند، آنها طرف افراد شاغل نیستند.

بر اساس گزارش فعالان اقتصادی و کارشناسان در انگلیس دولت این کشور به علت کسری شدید بودجه و افزایش چشمگیر بدهی‌ها ناچار است در بودجه پاییزه باز هم خلاف وعده انتخاباتی مالیات‌ها را افزایش دهد که از هم اکنون واکنش‌های گسترده فعالان اقتصادی و قشر‌های مختلف مردمی را در پی داشته است.