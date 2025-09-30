شورای معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سفر به شیراز روند برنامه سازی‌های این رویداد ملی را بررسی کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شورای معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سفر به شیراز روند برنامه سازی‌های رویداد ملی ایران جان، فارس ایران را بررسی کردند .

قائم مقام اجرایی رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه ایران جان تمرکز بر ظرفیت‌های استان‌های کشور دارد گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه‌های کیفی ظرفیت‌های استان فارس را به خوبی در قاب شبکه‌های رسانه ملی نشان دهید .

مجتهدزاده با اشاره به اینکه، استان فارس، ایستگاه چهارم رویداد ملی ایران جان است گفت: در سه استان قبلی بازخورد خوبی در بین مردم برای شناساندن ظرفیت‌های آن استان‌ها داشته‌ایم .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس هم با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس گفت: استان فارس با سی و هفت شهرستان و صد و بیست و هفت شهر دارای ظرفیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف است .

آقای رئوف افزود : رویداد ملی ایران جان ، فارس ایران از نوزدهم تا بیست و پنجم مهرماه با سه محور سند تحول سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس با اشاره به شعار این رویداد ملی گفت : بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ظرفیت استان فارس در حوزه دین حماسه و هنر نسبت به دیگر مناطق کشور بیشتر است گفت: بر همین اساس رویداد ایران جان فارس ایران را با شعار فارس مهد دین حماسه و هنر برگزار می‌کنیم.

وی افزود : در مدت برگزاری این رویداد ملی هفته بزرگداشت مقام حافظ، نمایشگاه اکسپو شیراز و پیاده روی بزرگ خانوادگی در شهر شیراز برگزار می‌شود .

همچنین معاونان صدا و سیما ، برون مرزی، برنامه ریزی و مدیران ستادی معاونت استان‌ها فضای مجازی و روابط عمومی سازمان هم به بیان دیدگاه‌های خود درباره برگزاری این رویداد ملی پرداختند .

اعضای شورای معاونان سازمان صدا و سیما همچنین با تولیت آستان مقدس احمد بن موسی شاهچراغ (ع) هم دیدار کردند و گزارشی را از روند تولید و پخش برنامه‌ها در هفته رویداد ایران جان فارس ایران ارائه کردند.

در این نشست آیت الله کلانتری با بیان اینکه برنامه ایران جان یک نوآوری خلاقانه است که صدا و سیما برای معرفی ظرفیت استان‌ها راه اندازی کرده است گفت: همین نوآوری هاست که یک دستگاه را زنده نگه می‌دارد . تولیت آستان نورانی حضرت شاه چراغ علیه السلام گفت: صدا و سیما امروز به یک قدرت در کشور تبدیل شده که وجود صد و شصت پنج شبکه رادیویی و تلویزیونی خود گواه این ماجراست و یک سرمایه عظیم در کشور است . آیت الله کلانتری افزود : بسیاری از برنامه‌های صدا و سیما هم به لحاظ شکل و محتوا نسبت به شبکه‌های کشور‌های مختلف پیشتاز است. وی به جنگ دوازده روزه هم اشاره کرد و گفت: در این جنگ تحمیلی صدا و سیما بسیار خوش درخشید و با اقدامات به موقع توانست صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برساند .

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) به ظرفیت‌های استان فارس اشاره کرد و گفت استان فارس در انقلاب‌های مشروطه تمدن‌های بزرگ ایران و انقلاب‌های اسلامی نقش اساسی ایفا کرده است .

در این نشست همچنین معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس و شهردار شیراز هم آمادگی استان فارس و شهرداری شیراز را برای برگزاری رویداد ملی ایران جان فارس ایران اعلام کردند .

اعضای شورای معاونان سازمان صدا و سیما ضمن زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به مقام شامخ شهدای حرم مطهر و شهید معصومه کرباسی هم ادای احترام کردند و پرچم متبرک حرم امام حسین (ع) را به پدر شهید کرباسی اهدا کردند .