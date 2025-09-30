به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس این گزارش، در گواهی ثبت جشن خرمن روستای بردون آمده است: در راستای تحقق موضوع «ساماندهی و حرفه سازی گردشگری رویداد» در سند تحول دولت مردمی، رویداد گردشگری جشن خرمن روستای بردون واقع در استان مازندران، شهرستان نور که هر ساله در شهریور ماه برگزار می‌شود در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ در «فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران» به ثبت رسید.

تلاش برای ثبت این رویداد در فهرست رویداد‌های گردشگری از سوی ستاد مردمی جشن خرمن روستای بردون و از حدود ۸ ماه پیش آغاز شد و این رویداد آئینی در سطح «محلی» در «فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران» به ثبت رسید.

این گواهی پس از تصویب به تائید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، و صنایع دستی رسیده است.