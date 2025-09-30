به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنا بر اعلام سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی برای گیلان و غرب مازندران صادر شده است. با توجه به بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید در این مناطق احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، وجود دارد.

همجنین در این مناطق، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، مه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال رانش کوه، احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت پیش بینی می شود.

علاوه بر این با توجه به افزایش سرعت باد، هشدار دریایی سطح نارنجی برای مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و هرمزگان، در خلیج فارس صادر شده است.بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی در این مناطق احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی، اختلال در تردد‌های دریایی قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تردد کشتی‌های تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی وجود دارد.

امروز در استان گیلان، نیمه شرقی مازندران، نوار شرقی اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، و آذربایجان غربی بارش باران، رعدوبرق و وزش باد رخ می‌دهد.