شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح سهشنبه هشتم مهر برای هشتمین روز پیاپی ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز سهشنبه هشتم مهرماه با میانگین ۱۱۰ AQI برای هشتمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۰، پارک زمزم ۱۳۸، خیابان فرشادی ۱۱۰، خیابان فیض ۱۲۳، بولوار کاوه ۱۴۰ و ولدان ۱۰۳ AOI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در کردآباد با عدد ۱۸۸ و زینبیه ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۹۴، دانشگاه صنعتی ۸۴، خیابان رودکی ۷۳، خیابان رهنان ۹۷، سپاهانشهر ۸۰، خیابان میرزا طاهر ۶۴ و هزار جریب ۷۹ AQI قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر و قهجاورستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.