به همت خیرنیک اندیش ۲۸۶ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان ۲ آموزشگاه در محله وحدت آباد فریدونشهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛طاووسی خیر نیک اندیش گفت: برای تهیه این بستههای نوشت افزار بیش از ۲۰۰ میلیون تومان کمک خیران تامین شده است.
حجت الله رحیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر هم با اشاره به ساخت ۲۰ آموزشگاه در شهرستان به کمک خیران در سالهای گذشته گفت: خیران فرهنگی همیشه کمک رسان آموزش و پرورش در ساخت، توسعه و تجهیزمراکز آموزشی و همچنین اهدای نوشت افزار بین دانش آموزان کم بضاعت بودهاند.