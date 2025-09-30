پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از تامین کامل و پایدار کودهای پایه شامل اوره، فسفات و پتاس در استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: که هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد. وی با اشاره به وضعیت مطلوب توزیع کود در استان، تاکید کرد که کودهای معوقه خردادماه نیز تامین شدهاند و پتروشیمیها همچنان کود اوره را به میزان کافی عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه چالش اصلی در جذب سهمیههاست، از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها خواست تا با برنامهریزی دقیق و جدیت بیشتر، نسبت به جذب کامل سهمیههای تخصیصی اقدام کنند.
وی افزود: در شرایطی که تامین کود بهخوبی انجام شده، عدم جذب سهمیهها میتواند موجب اختلال در روند توزیع و کاهش بهرهوری در بخش کشاورزی شود.
الیاسی همچنین ذخیره کودهای فسفات و پتاس را در انبارهای استان مطلوب ارزیابی کرد و گفت: «با توجه به موجودی مناسب، امکان توزیع بهموقع کودها فراهم است و کشاورزان میتوانند از طریق کارگزاریهای مجاز، کود مورد نیاز خود را دریافت کنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از بهرهبرداران خواست تا با مراجعه به مراکز تعیینشده، نسبت به دریافت سهمیه کودی خود در اسرع وقت اقدام کنند تا روند توزیع و جذب سهمیه استان در فصل کشت با اختلال مواجه نشود.
الیاسی در پایان افزود: از ابتدای سالجاری تا پایان شهریور ماه بیش از ۵۶۵۰۰ تن انواع کودهای کشاورزی ازت، فسفات و پتاس در سطح استان توزیع شده است که برای حمایت از کشاورزان و حمایت از تولیدات کشاورزی بصورت یارانهای در اختیار بخش تولید قرار میگیرد