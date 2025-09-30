پخش زنده
امروز: -
آیتالله العظمی مکارم شیرازی در پی درگذشت همسر حضرت آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان، پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید، در پی درگذشت همسر حضرت آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
انا للّه و انا الیه راجعون
حضرت آیت اللّه سیستانی (دامت برکاته)
خبر ارتحال متعلّقه مکرّمه، مرحومه مغفوره، موجب اندوه و تألم گردید. این مصیبت را به محضر شریف جنابعالی و بیت مکرم تسلیت عرض میکنم.
از خداوند متعال برای آن علویه مؤمنه رحمت واسعه الهی و علوّ درجات، و برای جنابعالی و بازماندگان محترم دوام توفیقات و صبر و اجر مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمة اللّه
قم – ناصر مکارم