در هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال، نساجی در تقابل حساس با سایپا برای صدر جدول میجنگد و شهرداری نوشهر در چالوس میزبان نفت و گاز گچساران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابتهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر امروز سهشنبه با دو دیدار حساس برای نمایندگان مازندران پیگیری میشود.
در تهران، نساجی قائمشهر از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه سایپا به مصاف تیم سایپا تهران میرود؛ دیداری که بسیاری آن را فینال زودرس لیگ آزادگان میدانند.
نساجی با ۱۱ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و سایپا با ۹ امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است. پیروزی در این مسابقه میتواند مسیر صعود به لیگ برتر را برای تیم برنده هموارتر کند.
ترکیب دو تیم مملو از بازیکنان با تجربه لیگ برتری است و روی نیمکت نیز فراز کمالوند و رضا عنایتی بهعنوان دو چهره شناختهشده فوتبال ایران، هدایت تیمهایشان را برعهده دارند.
در دیگر دیدار این هفته، شهرداری نوشهر از ساعت ۱۶:۱۵ امروز در ورزشگاه تجنکلای چالوس میزبان تیم نفت و گاز گچساران خواهد بود. نوشهریها با ۵ امتیاز از ۵ بازی در رده پانزدهم جدول قرار دارند و برای خروج از نیمه پایین جدول، به سه امتیاز این دیدار خانگی نیاز مبرم دارند.
شهرداری نوشهر تاکنون یک برد، دو مساوی و دو شکست را تجربه کرده و با حمایت هواداران، امیدوار است با کسب پیروزی در این دیدار، روند صعودی خود را آغاز کند.