اعضای حزب کارگر انگلیس در نشست سالانه این حزب در یک رای گیری درون حزبی، اقدامات رژیم اسرائیل در غزه را نسل کشی دانستند که فشار بر دولت انگلیس را که فجایع غزه را نسل کشی نمی‌داند بازهم بیشتر کرده است تا ملزم به تلاش برای توقف نسل کشی فلسطینیان شود.

دولت انگلیس ملزم به تلاش برای توقف نسل کشی در غزه شد

به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نتیجه این رای گیری در میان اعضای حزب حاکم انگلیس فشار بر دولت انگلیس را برای موافقت با یافته‌های تحقیقات مستقل سازمان ملل که اخیراً گزارش شده است، افزایش می‌دهد.

نتایج گزارش نسل کشی، رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم را خشمگین کرده و آنان گزارش‌های ارائه شده را تحریف شده دانستند.

طرح رای گیری درباره وقوع نسل کشی در غزه را یونیسون، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های صنفی این کشور، پیشنهاد کرد که با استقبال سایر اتحادیه‌های کارگری و صنفی انگلیس مواجه شده است.

در این طرح از دولت خواسته است که "از تمام ابزار‌های منطقی موجود برای جلوگیری از تداوم نسل‌کشی در غزه استفاده کند".

این مطالبه همچنین از دولت کارگر خواسته است که "تجارت اسلحه با اسرائیل و توافقنامه تجارت و مشارکت انگلیس و اسرائیل را به طور کامل متوقف " و تجارت با "شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی" را ممنوع کند.

این طرح، استارمر نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم کارگر را که اقدام رژیم اسرائیل را نسل کشی نمی‌داند بیش از پیش به چالش کشیده است.

پس از انتشار گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره فجایع غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، دولت انگلیس اعلام کرد که موضع رسمی آن این است که "به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل در غزه نسل کشی می‌کند. "

این در حالی است که در گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل چهار مورد از پنج اقدام نسل کشی تعریف‌شده درقوانین بین‌المللی از زمان آغاز تهاجم به غزه انجام شده است و نسل کشی را قطعی می‌داند.

انجمن پیشرو محققان نسل‌کشی در جهان، و همچنین چندین سازمان حقوق بشری حتی در اسرائیل، پیش از این گزارش، رژیم اسرائیل را به نسل‌کشی متهم کرده بودند.

دولت انگلیس در دو سال اخیر تقریبا هر هفته با تظاهرات گسترده مردمی با درخواست پایان دادن به حمایت‌های سیاسی، تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی لندن از رژیم صهیونیستی رو‌به‌رو شده است، اما نه حاضر شده کشتار بیش از ۶۶ هزار فلسطینی را نسل کشی بداند و نه حاضر شده است ارسال بمب و جنگ افزار برای اسرائیل را متوقف کند.

اکنون شمار زیادی از مردم از جمله اعضای حزب حاکم کارگر از آن رویگردان شدند به گونه‌ای که بر اساس نتایج نظر سنجی موسسه یوگوو، میزان محبوبیت دولت انگلیس به ۱۴ درصد و کمترین میزان از زمان به دست گرفتن قدرت در این کشور رسیده است. شرایطی که حزب حاکم را دچار بحران مشروعیت کرده و به تکاپو برای ترمیم چهره اش واداشته که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از جمله آنها ارزیابی شده است.