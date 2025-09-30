سفر وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به آذربایجان غربی
وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از طریق فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه وارد آذربایجان غربی شد.
وی در خوی از مجموعه فرهنگی در حال احداث شمس تبریزی، بازار سنتی و بافت سنتی شهر و یک هتل ۵ ستاره در حال احداث هم بازدید خواهد کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر امروز در ارومیه هم از روند بازسازی موزه باستان شناسی استان بازدید خواهد کرد.
بازدید از مسجد تاریخی جامع ارومیه که در شرف ثبت جهانی است، موزه مجاهدتهای خاموش و حمام تاریخی آخوند از دیگر برنامههای آقای صالحی امیری در ارومیه است.
این سفر با هدف تسریع در اجرای طرحهای توسعهای حوزه میراثفرهنگی، تقویت جایگاه گردشگری آذربایجانغربی در سطح ملی و بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این خطه صورت گرفته است.