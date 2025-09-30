نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دستورکار نشست علنی به این شرح است:

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی

ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

همچنین بحث و بررسی در مورد نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت.