بررسی تحقیق و تفحص از نحوه واردات نهادههای دامی
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهادههای دامی
ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاهداری
رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
همچنین بحث و بررسی در مورد نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت.