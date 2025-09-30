پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: پایان اعتبار قولنامههای عادی نزدیک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی گفت: در اجرای این قانون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات سازمان ثبت بایدسامانه ثبت ادعاها راهاندازی شود تا همه اشخاص حقیقی و حقوقی مدارک و مستندات مالکیت خود را ظرف مهلت ۲سال از راهاندازی سامانه، در این بستر بارگذاری کنند.
وی با تاکید بر لزوم ثبت ادعاهای مستند و جرمانگاری ثبت ادعای واهی، گفت: اشخاص از تاریخ بارگذاری مستندات، ۲سال فرصت دارند تا ادعای خود را از طریق مقتضی پیگیری کنند یعنی یا از طریق اداره ثبت اسناد قولنامههای عادی خود را به سند تبدیل کنند و یا برای طرح دعوای قضایی لازم اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: سامانه ثبت ادعاها، به زودی راهاندازی میشود، و: با توجه به اینکه در حال حاضر نیز شرایط قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی و نیز منازل مسکونی در بافتهای شهری و روستایی فراهم است، مالکین این املاک منتظر راهاندازی سامانه نمانند و با مراجعه به سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir برای ثبت نام و درخواست سند مالکیت اقدام کنند.
بگفته هاشمی طبق قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچهای ممنوع است و بنابراین تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ الزامی شده و مردم باید برای جلوگیری از بروز مشکلات اداری، برای تعویض اسناد قدیمی خود اقدام کنند.