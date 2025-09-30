به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، مراسم بزرگداشت همسر حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان، روز چهارشنبه نهم مهر (۸ ربیع الآخر ۱۴۴۷، برابر با ۹ ژوئیه ۱۴۰۴) پس از نماز مغرب و عشاء، در دفتر حضرت آیت الله سیستانی واقع در قم، خیابان معلم، کوچه شماره ۱۳ برگزار خواهد شد.

از علمای اعلام، فضلا و مؤمنین دعوت می‌شود در این مراسم شرکت نمایند.

صبح دوشنبه هفتم مهر ماه مراسم تشییع پیکر بانوی محترم علوی، همسر حضرت آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان، در حرم مطهر امام علی (علیه السلام) در نجف اشرف برگزار شد.