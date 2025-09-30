پخش زنده
بازرسان استاندارد در بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی عرضهکننده چسب کاشی و سیمان، چند ویژند ( برند ) غیراستاندارد چسب کاشی و سیمان را شناسایی و تولید آن را متوقف کردند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از ادارهکل استاندارد استان تهران؛ در جریان این بازرسیها چسب سیمان و چسب خمیری کاشی با نام تجارتی EURO-BEST در یک واحد تولیدی در منطقه احمدآباد مستوفی، به دلیل نداشتن مجوز استاندارد توقیف شدند.
همچنین در این بازرسیها که به صورت گشت مشترک با حضور نماینده ای از اتحادیه چسب و کاشی استان انجام شد، دستور جمعآوری چهار برند غیراستاندارد چسب کاشی با نامهای تجارتی LEMOMER، Proser، Tile fix و prokol نیز به دلیل غیراستاندارد بودن به واحدهای صنفی در خیابان بنی هاشم تهران داده شد.
بر اساس این گزارش، انواع چسب کاشی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولید، تمرکز و عرضه آن بدون مجوز استاندارد جرم محسوب میشود؛ در حال حاضر در استان تهران ۳۱ واحد تولیدی این محصول دارای مجوز استاندارد فعال هستند.