به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه ۸ مهر در خرمشهر با ۱۳۹، رامشیر با ۱۰۲، بهبهان با ۱۱۵، شوشتر با ۱۲۶، شوش با ۱۰۵ و اندیمشک با ۱۲۱ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در شهر‌های اهواز با ۱۵۵ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان، شادگان، ماهشهر، هندیجان، آغاجاری، رامهرمز، هفتکل، باغملک، دزپارت، ایذه، ملاثانی، مسجد سلیمان، گتوند، دزفول، لالی و اندیکا در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفته است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.