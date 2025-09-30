پخش زنده
نخستین گردهمایی مداحان رزمنده استان مازندران با عنوان «بانوای کاروان» در بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین گردهمایی مداحان رزمنده استان مازندران با عنوان «بانوای کاروان» با حضور جمعی از مداحان دفاع مقدس و فعالان هیأتهای مذهبی در شهرستان بابل برگزار شد.
امام جمعه بابل در این مراسم با اشاره به جایگاه مداحان در جامعه گفت: مداحان زبان رسای مردم در بیان حقایق دینی و ارزشهای عاشورایی هستند و حضور فعال آنان در صحنههای اجتماعی میتواند نقش مهمی در گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا کند.
وی با یادآوری نقش مداحی در دوران دفاع مقدس افزود: مداحیها با الهام از رجزخوانی یاران امام حسین (ع)، روحیه رزمندگان را تقویت و روحیه دشمن را تضعیف میکرد. این تأثیر مستقیم، برگرفته از فرهنگ عاشورا بود و یکی از رموز موفقیت در جبههها محسوب میشد.
حجتالاسلام روحانی همچنین بر ضرورت بهرهگیری مداحان از محتوای صحیح و بهروز تأکید کرد و گفت: رسالت مداحی تنها به ایام محرم محدود نمیشود، بلکه در طول سال میتواند جریانساز باشد و ارزشهایی چون صداقت، وفاداری و دینداری را در جامعه ترویج دهد.
وی تقویت آموزشهای دینی و مهارتی مداحان را زمینهساز اجرای صحیح و اثرگذار مجالس دانست و افزود: اعتماد عمومی به هیأتهای مذهبی در گرو ارتقای دانش و اخلاق مداحان است.
در ادامه این همایش، میرقرباننژاد رئیس کانون مداحان استان مازندران نیز با تأکید بر جایگاه مداحان در انتقال مفاهیم عاشورایی گفت: مداحان بهعنوان زبان گویای هیأتها، میتوانند نسل جوان را با پیامهای عاشورا پیوند دهند و در تبیین عدالتخواهی، ایستادگی در برابر ظلم و خدمت به مردم نقشآفرینی کنند.
وی افزود: فعالیت مداحان تنها به بیان مرثیه محدود نیست، بلکه رسالتی فرهنگی، اجتماعی و دینی بر دوش آنان است که نیازمند آموزشهای محتوایی و مهارتی مستمر است.
در پایان این مراسم، از جمعی از مداحان رزمنده دوران دفاع مقدس بهپاس سالها مجاهدت در جبهههای حق علیه باطل و نقشآفرینی در عرصه فرهنگی، تجلیل بهعمل آمد.