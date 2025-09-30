تیم بسکتبال کاله مازندران با جذب جورجی گاگیچ، ملی‌پوش صربستانی و سنتر باتجربه ۲۱۰ سانتیمتری، دومین بازیکن خارجی خود را برای فصل جدید لیگ برتر معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست باشگاه کاله مازندران در حاشیه تمرین این تیم در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل به گفت: جورجی گاگیچ، سنتر ۳۴ساله صربستانی به عنوان دومین بازیکن خارجی کاله پس از بازیکن آمریکایی محسوب می‌شود که با نظر کادر فنی به این تیم اضافه شد.

محمدرضا امین اللهی افزود: این بسکتبالیست صربستانی با ۲۱۰ سانتیمتر قد و سابقه بازی در تیم‌های مطرحی چون "ستاره سرخ بلگراد، پارتیزان بلگراد، غازی عینتاب اسپور ترکیه، برینزی ایتالیا، تنریف اسپانیا، تسوموکی مینسک بلاروس، آریس تسالونیکی یونان، ایگوکئا بوسنی، لیتکابلز و وولوز لیتوانی و همچنین تیم‌هایی از فرانسه و قطر" را در کارنامه ورزشی خود دارد.

وی افزود: پیش از این، دوایت بایکس، گارد آمریکایی، قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با کاله تمدید کرده بود.

سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران، ادامه داد: تیم کاله مازندران با اضافه شدن این بازیکن صربستانی، روز‌های پایانی تمرینات آماده سازی خود را پیش از شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با هدایت «فرزاد کوهیان» سرمربی نام‌آشنای بسکتبال ایران در آمل برگزار می‌کند.

فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۲ تیم از روز پنجشنبه ۱۰ مهر شروع می‌شود.

تیم کاله مازندران در هفته نخست این مسابقات از ساعت ۱۸ عصر پنجشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل میزبان تیم استقلال تهران است.