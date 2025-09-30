به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در این باره گفت: به منظور مبارزه با سرقت، دستگیری سارقان و کشف سرقت‌ها با تشکیل اکیپی مجرب از ماموران پلیس آگاهی و کوپ شهرستان، ضمن انجام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی طرح امنیت محله محور (زاجرات) به مدت ۳ روز در شهرستان اجرا در آمد.

سرهنگ محسن غنیمتی افزود: در اجرای این طرح ۲۰ سارق دستگیر شدند که در تحقیقات اولیه به انجام ۲۶ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: دستگیری ۲۰ سارق و کشف ۱۰ فقره سرقت اماکن خصوصی، ۷ فقره اماکن عمومی، ۱ فقره سرقت منزل، ۳ فقره سیم وکابل، ۳ فقره احشام و ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از نتایج اجرا‌ی این طرح می‌باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در پایان با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی ۲۰ نفر متهم به مراجع قضایی تصریح کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.