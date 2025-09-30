دو نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون در محور ساوه به تهران مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی اعلام کرد: صبح امروز، سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ در ساعت ۰۶:۱۵ حادثه واژگونی یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۶۵ محور ساوه – تهران به پایگاه امداد و نجات زرندیه اعلام شد.

در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند که یکی از آنان توسط تیم امدادگران پایگاه زرندیه رهاسازی شد.

مصدومان پس از اقدامات اولیه، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت و عملیات امدادی در ساعت ۰۶:۴۵ پایان یافت. همچنین عوامل اورژانس و نیروی انتظامی نیز حضور داشتند.