به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت انگلیس بر اساس نتایج نظر سنجی موسسه یوگوو میزان محبوبیتش به ۱۴ درصد و پایین‌ترین میزان از زمان به دست گرفتن قدرت سقوط کرده است. مقامات ارشد حزب حاکم کارگر انگلیس در تلاش برای غلبه بر بحران مشروعیت، خود را متوجه خواسته‌های مردم از جمله پایان دادن به فجایع غزه نشان دادند.

ایوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس در این نشست گفت: «برای دهه‌های متمادی، بریتانیا متعهد به حمایت از راه‌حل دو کشوری در خاورمیانه بوده، اما تاکنون فقط یکی از این کشور‌ها را به رسمیت شناخته است. اما شکی نیست که حماس نمی‌تواند و نخواهد توانست نقشی در هیچ دولت آینده فلسطین داشته باشد.»

دولت انگلیس به تازگی و ۷۵ سال پس از به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، اما حامیان فلسطین می‌گویند در حالی که پشتیبانی‌های همه جانبه انگلیس از رژیم اسراییل و ارسال بمب و جنگ افزار برای این رژیم ادامه دارد این اقدام صرفا نمادین و بدون وجاهت عملی لازم در تامین حقوق فلسطینیان است.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: به علت بی توجهی به خواست مردم دولت ما حمایت مردم رو از دست داده و به علت حمایت از اسرائیل که در حال نسل کشی فلسطینیانه منفور مردم شده. تغییر لحن صحبت‌ها نشون می‌دهد دولت نگران آینده است، چون می‌داند چگونه مردم پای صندوق‌های رای، این حزب رو مجازات خواهند کرد.

همزمان با نشست سالانه حزب حاکم کارگر انگلیس، هزاران نفر با طیفی از مطالبات اظهارات مقامات ارشد این حزب و سیاست‌های دولت با به ویژه در همراهی و پشتیبانی از رژیم اسرائیل به چالش کشیدند.

پلیس انگلیس در ادامه سرکوب حامیان فلسطین حدود هفتاد نفر دیگر از آنان را در این تظاهرات کاملا مسالمت آمیز دستگیر کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده حدود یک ماه اخیر بیش از دو هزار نفر از حامیان فلسطین به دست پلیس انگلیس دستگیر و برای مجازات راهی دادگاه‌ها شدند، اما حامیان فلسطین تاکید کردند این سرکوب‌ها نخواهد توانست آنان را در راه درست دفاع از حقوق فلسطینیان متوقف کند.