برای مقابله با ریزگردها؛
بهره برداری از دستگاه مکانیزه کشت مستقیم در سرخس
با هدف مقابله با ریزگردها، چهار دستگاه مکانیزه کشت مستقیم در سرخس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس در مراسم تحویل و آغاز بهکار چهار دستگاه کشت مستقیم، ارزش این دستگاهها را هشت میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با افزایش تعداد دستگاههای کشت مستقیم، گام مهمی در مسیر توسعه منابع طبیعی و آبادی شهرستان برداشته شده است.
مجید بیکی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مقابله با ریزگردها و ارتقای بهرهوری کشاورزی گفت: در سالهای گذشته، معضل ریزگردها، بهویژه با وجود چهار کانون فعال ریزگرد در سرخس، زندگی مردم شهرستان را بهشدت تحتتأثیر قرار داده بود که در ماههای اخیر با اقداماتی پیشگیرانه مانند جلوگیری از چرای بیرویه دام و نیز لولهگذاری در اراضی، شاهد کاهش هجوم ریزگردها نسبت به سالهای قبل بودهایم.
او ابراز امیدواری کرد از مهرماه عملیات کشت مکانیزه با این تجهیزات در شهرستان آغاز شود و افزود: این چهار دستگاه با حمایتهای دولتی، در اختیار کشاورزان قرار گرفته و هشت نهم هزینه آن به صورت بلاعوض تأمین شده است و فقط یک نهم آن را کشاورزان پرداخت کردهاند.
فرماندار شهرستان سرخس در ادامه تصریح کرد: لازم است سند الگوی کشت ویژه سرخس تدوین شود تا علاوه بر کنترل ریزگردها، بهرهوری کشاورزی و پایدارسازی منابع آب نیز تضمین شود.
بیکی تأکید کرد: در حوزه کشاورزی، صرفاً پیشگیری کافی نیست؛ ما نیازمند اصلاح الگوی کشت براساس شرایط اقلیمی خاص شهرستان هستیم.
او ادامه داد: با وجود ۳۰۰ حلقه چاه کشاورزی، هر سال حدود ۷۰ سانتیمتر از سطح آب زیرزمینی کاهش مییابد؛ بنابراین باید با استفاده از روشهای نوین و مکانیزاسیون، مصرف آب را مدیریت و بهرهوری اراضی را افزایش دهیم.
از ابتدای امسال تاکنون، ۱۱۰ کیلومتر لولهگذاری در شهرستان انجام شده که گام مؤثری در مسیر مدیریت منابع و توسعه زیرساختهای کشاورزی است.