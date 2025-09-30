پخش زنده
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: سامانه مدیریت مجوزهای این سازمان آماده بهره برداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عارف رومینا گفت: این سامانه که به درگاه ملی مجوزها متصل است، با هدف تمرکز، مدیریت و نظارت بر درخواستهای صدور مجوز و مجوزهای صادر شده، به منظور عرضه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به رانندگان، ناوگان حملونقل، مجتمعهای خدماتی-رفاهی، تیرپارکها و مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین راهاندازی شده است.
سامانه جدید، امکان رصد آنلاین درخواستها در مراحل مختلف شامل درخواستهای در حال بررسی، صادر شده، انصراف یافته و یا لغو شده را برای مدیران سازمان و ادارات کل استانی فراهم میکند. از مزایای کلیدی این سامانه میتوان به کاهش زمان رسیدگی به درخواستها، تسریع روند صدور مجوزها، و ایجاد بستری برای تحلیل دقیقتر عوامل مؤثر در انصراف یا رد درخواستها اشاره کرد.
سازمان راهداری و حملونقل جادهای با سابقه طولانی در ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی، همواره در تلاش است تا خدمات خود را با کیفیت بالاتر و مطابق با نیازهای روز شهروندان ارائه نماید. راهاندازی این سامانه گامی دیگر در جهت تحقق این هدف است.