یازده نشان رنگارنگ ژیمناستهای استان در مسابقات قهرمانی کشور
خبرهایی از یازده نشان رنگارنگ ژیمناستهای استان در مسابقات قهرمانی کشور تا حضور مربی قزوینی در اردوی تیم ملی بوچیا را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در مسابقات قهرمانی کشور که در گروههای سنی ۷ تا ۱۴ سال برگزار شد، ژیمناستهای استان یازده عنوان سومی را در رشتههای مختلف کسب کردند.
این رقابتها به میزبانی تبریز برگزار شد.
معرفی برترینهای شطرنج سریع استان
در پایان این رقابتها، بردیا دانشور عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
ارشیا محمدیان در جایگاه دوم ایستاد و بهزاد سلیمیان هم مقام سوم را کسب کرد.
در این مسابقات ۱۲۱ شطرنج باز با هم رقابت کردند.
حضور مربی قزوینی در اردوی تیم ملی بوچیا
تمرینات ملی پوشان جوان بوچیا زیر نظر اکرم سبکرو در حال برگزاری است.
ملی پوشان تمرینات خود را تا دوازدهم مهر در مشهد پیگیری میکنند.
تیم ملی بوچیا برای مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۵ جوانان امارات آماده میشود.