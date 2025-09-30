پخش زنده
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خبر داد: لایحه حفاظت از دادهها هماکنون در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است و جلسات فشرده با حضور دستگاههای مختلف برای نهاییسازی آن برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمد محسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص آخرین وضع لایحه حفاظت از داده گفت: هم اکنون لایحه حفاظت دادهها در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است وجلسات متمرکز و پیاپی با حضور دستگاههای مختلف برگزار میشود تا نظرها جمعبندی و در نهایت لایحه به شورای عالی فضای مجازی ارائه و تصویب شود.
وی افزود: این لایحه نظاممند کردن دادهها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از دادهها در سکوهای اینترنتی را در اولویت قرار داده است.
ملاحظات امنیتی و حفاظت از دادهها باید کاملاً رعایت شود
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه حکمرانی داده در اوضاع فعلی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است به تشریح بایدها و نبایدهای حکمرانی داده در این شرایط پرداخت و گفت: دستگاهها باید ضمن مراقبت از دادههای خود، زمینه اشتراکگذاری امن اطلاعات را فراهم کنند تا خدمات به مردم تسهیل شود. هدف اصلی ما خدمت بهتر به مردم است، اما این به معنای کاهش توجه به امنیت نیست؛ ملاحظات امنیتی و حفاظت از دادهها باید کاملاً رعایت شود.
صدر ادامه داد: در جاهایی که دانش کافی وجود ندارد، کمکرسانی به دستگاهها صورت میگیرد تا هم فضای فیزیکی نگهداری دادهها ایمن باشد و هم دسترسیها کنترل شده و محافظت شده باشند.
وی همچنین به ضرورت هوشیاری مردم در ارائه اطلاعات شخصی اشاره کرد و گفت: مردم باید دقت کنند که در هر جایی که ضرورت ندارد، دادههای اضافه ارائه ندهند. در بخش دولتی مشکل کمتر است، اما در بخش خصوصی، هنگام استفاده از برخی اپلیکیشنها، حجم زیادی از دادهها درخواست میشود که باید مراقب باشیم.
تدوین آیین نامه برای نگهداری امن دادههای مردم
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره برنامههای حکمرانی امن دادهها گفت: بخش عمده برنامهها در مرکز ملی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات در راستای تدوین آییننامهها و الزاماتی است که پلتفرمها و دستگاههای نگهدارنده دادههای مردم باید رعایت کنند تا تبادل دادهها به صورت امن انجام شود.
صدر به جدیدترین برنامهها در همین رابطه اشاره کرد و گفت: ارزیابی و ارتقای مراکز داده، همچنین انتقال آنها به بستر ابر دولت، از جمله اولویتهای اصلی سازمان است که در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان گفت: با نهایی شدن لایحه حفاظت از داده و اجرای برنامهها، فضای امن و کارآمدی برای مدیریت دادهها در کشور فراهم میشود.