به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بدو ورود به آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: آذربایجان غربی با توجه به ظرفیت‌های کم نظیر گردشگری یکی از استان‌های شاخص برای پرداخت تسهیلات است.

صالحی امیری تقویت بخش خصوصی را یکی از مهمترین اهداف دولت بیان و اضافه کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۳۴ هزار میلیار تومان تسهیلات مورد نظر از طریق بانک مرکزی در حال توزیع است،۴هزار میلیارد تومان بزودی از طریق صندوق ملی توسعه و ۴ هزار میلیارد تومان دیگر هم از منابع خود بانک‌ها توزیع خواهد شد و هم چنین ۶ هزار میلیارد تومان هم از محل مشاغل روستایی و کارگاه‌های زود بازده پرداخت می شود.



وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به آذربایجان غربی دارد، گفت: ظرفیت استان کم نظیر است و هر آن چه ایران دارد در آذربایجان غربی موجود است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در حوزه فرهنگ و تمدن یکی از قطب‌هاست، گفت: این استان در تولید محصولات کشاورزی، حوزه صنعتی از قطب‌هاست و با توجه به اینکه همه ظرفیت‌های گردشگری را دارد می‌تواند از قطب‌های گردشگری باشد.



صالحی امیری با اشاره به اینکه جهت گیری استان در مسیر توسعه همه جانبه است، گفت: استان در مسیر توسعه بزرگ قرار گرفته و در آینده مردم نتیجه این حرکت را خواهند دید و این شتاب در مسیر توسعه سبب پاسخگویی به مطالبات مردم و رونق معیشت معیشت آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای توسعه استان در حال انجام است، افزود: امید است با تکمیل زیرساخت‌ها این استان میزبان خیل کثیری از گردشگران باشد.

وزیر میراث فرهنگی یکی از اولویت‌های وی در خصوص هدف خود از سفر به آذربایجان‌غربی نیز گفت: این سفر با هدف شرکت در کنگره ملی شمس و مولانا و بررسی مشکلات استان تا در حد توان دولت این مشکلات مرتفع شود تا مردم احساس رضایتمندی کنند، چرا که معتقدیم اگر آذربایجان غربی رونق یابد، ایران رونق می‌یابد.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در این سفر یک‌روزه وزیر میراث فرهنگی برای حضور در کنگره ملی شمش و مولانا، بازدید از برخی پروژه‌ها به شهرستان خوی سفر می‌کند.

در ادامه این سفر صالحی امیری ضمن بازدید از پروژه‌های در حال ساخت ارومیه، در مسجد جامع ارومیه حضور خواهد داشت.