به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید مهدی طباطبایی در نشست شورای مسکن میبد، بر تعیین تکلیف طرح مسکن جوانی جمعیت تأکید کرد.

طباطبایی گفت: اراضی ۶۰ هکتاری ضلع جنوبی سایت سعیدآباد و ۳۵ هکتاری روبه‌روی اداره هواشناسی با اولویت در نظر گرفته شده و اداره راه و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه آینده موضوع را در کمیته زیربنایی مطرح کند.

وی با یادآوری عدم تأیید درخواست افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن افزود: مقرر شد بنیاد مسکن فهرست متقاضیانی را که پیش از ابلاغ دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام آنها نهایی شده، به فرمانداری ارسال کند تا در شورای مسکن استان یزد بررسی و تصمیم‌گیری شود.

در این نشست همچنین آزادسازی ورودی سایت ۷۰ هکتاری، بررسی وحدت رویه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، احصای پلاک‌های ثبتی توسط اداره ثبت اسناد و املاک و تأمین زیرساخت‌های مخابراتی سایت‌های ۳۹ واحدی مسکن مهر، مهرآباد و ۴۰۰ واحدی شهرک شهدا به تصویب رسید.