پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرمانداری میبدبر تسریع در تعیین تکلیف طرحهای مسکن جوانی جمعیت در میبد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید مهدی طباطبایی در نشست شورای مسکن میبد، بر تعیین تکلیف طرح مسکن جوانی جمعیت تأکید کرد.
طباطبایی گفت: اراضی ۶۰ هکتاری ضلع جنوبی سایت سعیدآباد و ۳۵ هکتاری روبهروی اداره هواشناسی با اولویت در نظر گرفته شده و اداره راه و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه آینده موضوع را در کمیته زیربنایی مطرح کند.
وی با یادآوری عدم تأیید درخواست افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن افزود: مقرر شد بنیاد مسکن فهرست متقاضیانی را که پیش از ابلاغ دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی ثبتنام آنها نهایی شده، به فرمانداری ارسال کند تا در شورای مسکن استان یزد بررسی و تصمیمگیری شود.
در این نشست همچنین آزادسازی ورودی سایت ۷۰ هکتاری، بررسی وحدت رویه بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، احصای پلاکهای ثبتی توسط اداره ثبت اسناد و املاک و تأمین زیرساختهای مخابراتی سایتهای ۳۹ واحدی مسکن مهر، مهرآباد و ۴۰۰ واحدی شهرک شهدا به تصویب رسید.