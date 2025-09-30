کتاب «از صحن دانشگاه تا خط مقدم» با حضور جمعی از دانشگاهیان و ایثارگران، در دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، نویسنده این کتاب در خصوص جمع آوری اطلاعات این کتاب و حدود ۱۰۰ ساعت مصاحبه صوتی و تصویری، گفت: بزرگان بسیاری از دوران جنگ تحمیلی به جا مانده‌اند و روایت‌های بسیاری از شهدا در قلب‌های آنان وجود دارد، آنان در سینه‌های خود روایت‌های پنهانی از دوران جنگ دارند و برای بررسی این موضوع لازم است تا به آن پرداخته شود.

علی باغدار دلگشا افزود: بعد از تدوین اولیه و به دست آمدن مطالب تکراری و متناقض، موضوع راستی آزمایی مورد توجه قرار گرفت.

او ادامه داد: این کتاب در دو فصل تنظیم شد و هر دو فصل شامل موارد متعددی است، در این روایت‌های شفاهی به مواردی همچون کنگره شعر جنگ در دانشگاه مشهد، گروه امدادگران عاشورا و یا کارگاه تولید کنسرو در دانشگاه مشهد اشاره شده است.

به گفته او این کتاب نشان می‌دهد که نهاد دانشگاه در قامت یک نهاد مسئول و کنشگر در آن زمان ایفای نقش کرد، همانگونه که در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم نهاد دانشگاه به پاسداری از اسلامیت و ایرانیت به پا خواست.

استادیار مدیریت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: ۲۳۹ شهید جامعه دانشگاه مشهد مورد بررسی قرار گرفت؛ اگر چه این عدد هنوز بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین دانشگاه فردوسی مشهد مورد اختلاف است.

حسین افخمی روحانی افزود:، اما تلاش ما از ابتدا بر این بود که دانشجو‌ها را درگیر این ماجرا کنیم تا آنان نیز این حالت روحانی و معنوی را درک کنند و بتوانیم مسئله شهدا را به نسل جوان دانشجو آموزش بدهیم.

وی با اشاره به اقدامات مرتبط با جمع آوری اطلاعات و مقالات در باره این شهدا اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد بعد از دانشگاه تهران دارای بیشترین تعداد شهید دانشگاهی در دوران دفاع مقدس هشت ساله است.