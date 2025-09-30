پخش زنده
امروز: -
اردوگاهی در مجتمع آیه های مشهد راه اندازی شده است تا نوجوانان ضمن حضور در برنامههای فرهنگی، با آموزشهای رزمی و مهارتهای نظامی نیز آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول سازمان بسیج دانشآموزی، به تشریح برنامههای کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی پرداخت و به مسابقات متنوعی که برای دانشآموزان در حاشیه این کنگره طراحی شده است، اشاره کرد و افزود: این مسابقات با هدف انتقال مفاهیم دفاع مقدس به زبان بازی برگزار میشود. ما در مجتمع فرهنگی آیهها فضایی چند هکتاری آماده کردهایم که در آن دانشآموزان منتخب در موقعیتهای مختلف نظامی قرار خواهند گرفت.
سرهنگ شعرباف افزود: این مسابقات شامل پنج موقعیت تیراندازی، زیپلاین، صخره نوردی و عبور از میدان مین است. هدف ما این است که دانشآموزان با شیوههای رزمندگی آشنا شوند و تجربهای نزدیک به واقعیت از عملیاتهای دوران دفاع مقدس داشته باشند.
وی گفت: تعداد قابل توجهی از دانشآموزان از طریق سایت ثبتنام کردهاند و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.همچنین به مدارس از طریق فرماندهان حوزههای دانشآموزی و واحدهای بسیج دانشآموزی اطلاعرسانی شده است و همچنین، دانشآموزان و خانوادهها میتوانند با مراجعه به وبسایت ۱۸۰۰۰shahid.ir ثبتنام کنند.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی تأکید کرد: این برنامهها تنها محدود به زمان برگزاری کنگره نیست و هدف این است که یک اردوگاه ثابت فرهنگی و رزمی برای نسل نوجوان ایجاد شود