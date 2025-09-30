همزمان با روز جهانی سالمند، پویش «رز مهربانی» با شعار «یک شاخه گل برای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها» در سراهای سالمندان مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران از اجرای پویش ملی «رز مهربانی» همزمان با روز جهانی سالمند در سراسر استان خبر داد.

وی با اشاره به شعار این پویش «یک شاخه گل برای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها» گفت: این برنامه با هدف تکریم گنجینه‌های تجربه و حکمت جامعه، ایجاد نشاط و ابراز محبت به سالمندان عزیز طراحی شده است.

رحمانی افزود: قرار ما این است که در این روز، با حضور در خانه‌های سالمندان و منازل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، با اهدای یک شاخه گل، لبخند و سپاس را مهمان چهره‌های پر مهر آنان کنیم.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران، سالمندان را سرمایه‌های اجتماعی و نگین‌های درخشان خانواده‌ها دانست و تأکید کرد: این پویش، فرصتی برای یادآوری عشق و مسئولیتی است که در قبال این عزیزان داریم.

وی از مردم نیک‌اندیش، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های استان دعوت کرد تا با مشارکت فعال در این حرکت مهربانی‌بخش، پیام محبت و احترام به سالمندان را در سراسر مازندران طنین‌انداز کنند.

گفتنی است مراسم تکریم سالمندان در قالب پویش «رز مهربانی»، روز چهارشنبه نهم مهرماه در سراهای سالمندان و مراکز نگهداری سالمندان استان برگزار خواهد شد.