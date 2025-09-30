به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان در تاریخ 8 شهریور را می توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت

- اردوغان: اسرائیل تهدیدی برای تمام دنیا است

- اردوغان: سفر آمریکا فوق العاده مفید بود

- ترامپ: صلح را در غزه برقرار می‌کنیم

روزنامه صباح

- اسرائیل طرح ترامپ برای غزه را قبول کرد

- اردوغان: تلاش ترامپ برای غزه قابل تقدیر است

- موتور ملی در صنایع دفاع

- مردم غزه هر روز به قتل می‌رسند

سوزجو

- همه، حتی نروژ بر سر سفرۀ نفت مدیترانۀ شرقی حاضر شده‌اند، اما ما نیستیم

- گاز ترامپ را چه کسی از آمریکا به ترکیه می‌آورد؟

- بانک مرکزی مانع کاهش بهره‌ها شده بود

- رئیس منتخب تشکیلات حزب جمهوری خلق در استانبول قرارنامۀ خود را دریافت کرد

روزنامه جمهوریت

- مانع تراشی برای تحویل قرارنامه به رییس تشکیلات حزب جمهوری خلق در استانبول پس از ۱.۵ ساعت برطرف شد

- طی ۱۰ سال ۱۹ میلیون دانشجو و دانش آموز ترک تحصیل کرده‌اند

- شهر بورسا فقط برای یک هفته آب دارد

- ترامپ در خصوص صلح در غزه مطمئن است

روزنامه ترکیه

- غزه اشغال نخواهد شد

- حماس: بلیر را نمی‌خواهیم

- اسپانیا مانع از رسیدن محمولۀ سلاح به اسراییل شد

- آیا با طناب ترامپ می‌شود وارد چاه شد؟

روزنامه ینی شفق

- ترکیه کاروان کشتی‌های عازم غزه را تحت تعقیب دارد

- اسراییل دنیا را به آتش می‌اندازد

- نتانیاهو از قطر عذرخواهی کرد

روزنامه قرار

- ترامپ و نتانیاهو اعلام کردند: بیست شرط برای آتش بس

- نتانیاهو از قطر عذرخواهی کرد

- کاروان کشتی‌ها وارد آب‌های پرمخاطره شد

- تولید انبوه جنگندۀ ملی کاآن با موتور ملی صورت خواهد گرفت

روزنامه آکشام

- نیرو‌های بین المللی برای غزه در نقشۀ ترامپ

- سپر ترکیه‌ای برای کاروان کشتی‌های عازم غزه

- استخدام ۱۸ هزار پرسنل در بخش سلامت

- طرح دولت برای اجاره دادن خانه به مردم با قیمت‌های نازل

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه الشروق

- افزایش فشار‌ها بر تل آویو برای پذیرش طرح آمریکا در مورد غزه

- حماس: تونی بلر شخصی ناخوشایند و غیرقابل پذیرش است، و ملت ما توانایی اداره‌ی خود را دارد

- السیسی و بن زاید از ابتکار عمل ترامپ برای توقف جنگ غزه استقبال کردند

- مدودف: هرگونه جنگی با روسیه می‌تواند تهدید هسته‌ای برای اروپا باشد

- وزیر خارجه سوریه: حملات اسرائیل عادی‌سازی روابط را دشوار کرد

- ارتش سودان با ارسال کمک‌های هوایی، محاصره الفاشر را شکست

- نتانیاهو: الآن زمان مناسبی برای گسترش حاکمیت بر کرانه باختری نیست

- حوثی‌ها عملیات نظامی علیه اهداف حساس در اسرائیل انجام دادند

روزنامه المصری الیوم

- وزیر نفت: مصر وابسته به گاز اسرائیل نیست، ما به خودکفایی متکی هستیم

- السیسی از بن زاید استقبال کرد: مشتاق رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری‌های اماراتی هستیم

- انزوا (رژیم صهیونیستی) در حال افزایش است؛ اسپانیا از عبور هواپیما‌ها و کشتی‌های آمریکایی حامل سلاح به اسرائیل جلوگیری می‌کند

- پس از لغو قرارداد‌های تسلیحاتی توسط مادرید، ضرر اشغالگران از ۶۰۰ میلیون یورو فراتر رفت

- دولت در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای اصلاحات اقتصادی است

روزنامه الیوم السابع

- همکاری مصر و امارات، الگویی از مشارکت استراتژیک است

- شهادت ۱۸ فلسطینی در حمله نیرو‌های اشغالگر اسرائیل در غزه

- نتانیاهو طرح ۲۱ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ را با فرستاده ترامپ بررسی می‌کند

- کاخ سفید بر افزایش شانس دستیابی به توافق تأکید می‌کند

- وزیر دادگستری فلسطین: مصر از زمان نکبت ۱۹۴۸ بزرگترین فداکاری را برای فلسطین انجام داده است

روزنامه الدستور

- حدیث دوستی و سیاست؛ در دیدار السیسی و بن زاید در قاهره چه گذشت؟

- سناریو‌های احتمالی برای آینده نوار غزه با توجه به پیچیدگی‌های اسرائیلی و بین‌المللی

- ضربه جدید اردن به اخوان المسلمین؛ اردن پرونده‌های تروریستی اخوان المسلمین را به دادستان کل امان ارجاع داد

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

دیلی میل

- ریچل ریوز تحت فشار است تا مالیات بر خدمات درمانی خصوصی را افزایش دهد

دیلی استار

- انتظار می‌رود استارمر در سخنرانی سالانه‌اش حملات شدیدتری علیه حزب ریفورم بریتانیا داشته باشد

دیلی میرور

- تمرکز بر طرح صلح غزه که میان ترامپ و نتانیاهو توافق شده و همچنین وعده استارمر برای راه‌اندازی سرویس آنلاین NHS از سال ۲۰۲۷

تایمز

- ترامپ وعده «صلح پایدار» در خاورمیانه داده و همراه با نتانیاهو از حماس خواسته طرح آمریکا برای پایان جنگ را بپذیرد

آی پیپر

- ریچل ریوز و دارن جونز به‌روشنی نشان داده‌اند که وعده‌های انتخاباتی درباره عدم افزایش مالیات احتمالاً در بودجه نوامبر نقض خواهد شد

گاردین

- ترامپ و نتانیاهو به حماس اولتیماتوم داده‌اند: طرح ۲۰ بندی غزه را بپذیرید یا با پیامد‌های آن روبه‌رو شوید

مترو

- رهبران حزب کارگر هشدار داده‌اند کشور وارد «دورانی دشوار» می‌شود، از احتمال افزایش مالیات گفته‌اند و تاکید کرده‌اند بریتانیا در برابر حزب ریفورم با «نبردی تلخ بر سر هویت» روبه‌رو است

فایننشال تایمز

- دفتر نخست‌وزیری راه را برای تغییر وعده‌های انتخاباتی و افزایش مالیات باز گذاشته است؛ ریچل ریوز نیز به منتقدان درون حزب گفته که کاهش انضباط مالی به ضرر کشور خواهد بود

سان

- گزارش انحصاری درباره اقدام امنیتی برای محافظت از شاهزاده و شاهزاده‌خانم ولز؛ منطقه‌ای وسیع به‌عنوان محدوده ممنوعه تعیین شده که باعث نارضایتی برخی ساکنان محلی شده است

دیلی تلگراف

- ترامپ قصد دارد اداره غزه را با کمک تونی بلر به‌دست گیرد؛ بخشی از طرح ۲۰ بندی رئیس‌جمهور آمریکا برای «صلح پایدار در خاورمیانه»

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

داون نیوز

- احتمال افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در پاکستان از آغاز ماه اکتبر

- پاکستان از طرح ۲۰ نکته‌ای صلح غزه استقبال کرد

- ۲ تروریست تحت تعقیب در عملیات نیرو‌های امنیتی در ایالت خیبرپختونخوا به هلاکت رسیدند

- درگیری و ناآرامی در کشمیر تحت کنترل پاکستان در پی تحصن اعتراضی مردم یک کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت

جیو تی وی

- پاکستان در سازمان ملل: طرح صلح غزه فرصتی نادر برای ثبات در منطقه است

- حماس: طرح ارائه شده از سوی آمریکا را برای صلح و آتش بس در غزه را بررسی می‌کنیم

- سازمان هواپیمایی ملی پاکستان از امروز پرواز‌های خود به کانادا را از سر می‌گیرد

- هواپیمایی اتحاد پس از چند سال پرواز‌های خود به پیشاور پاکستان را از سر گرفت

- سخنگوی ارتش پاکستان خطاب به دانشجویان کشمیری: اعتراض حق شماست، اما ضربه به معیشت و خشونت را تحمل نمی‌کنیم

دیلی جنگ

- آلودگی هوا در شهر کراچی نگران کننده شد / اعلام خطر برای افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی

- کشور‌های اروپایی: گفت‌و‌گو و ارتباط با ایران در مسئله هسته‌ای ادامه خواهد داشت

- افزایش قیمت طلا در پاکستان / برای اولین بار هر تولا طلا (معادل ۱۲ گرم) بیش از ۴۰۰ هزار روپیه قیمت گذاری شد

- ۲ مرود جدید ابتلا به بیمار فلج اطفال در ایالت سند پاکستان گزارش شد.

مهمترین عناوین خبری رسانه‌های هند

روزنامه تایمز آو ایندیا

- چه کسی غزه را اداره خواهد کرد؟ طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ

- تعدیل نیرو در اکسنچر: ۱۱۰۰۰ نفر تعدیل شدند؛ مدیرعامل می‌گوید کارمندانی را که نمی‌توانیم دوباره آموزش دهیم، خارج می‌کنیم.

- دولت هند: کمک‌های هند به فلسطین در ۱۱ سال گذشته به حدنصاب ۸۰ میلیون دلار نزدیک شده است

- چک‌های ۲۵ لک روپیه‌ای نخست‌وزیر برگشت خورد: بازیکن پاکستانی از کلاهبرداری دولت می‌گوید

- خط آهن ۶۹ کیلومتری پیشنهادی بین هند و بوتان، طرح ویژه راه آهن تعیین شده است

- دولت هند: تعرفه‌های دارویی آمریکا تأثیر محدودی در هند خواهد داشت

- لایحه برکناری نخست وزیر و وزرا: کنگره حزب حاکم را تحریم می‌کند؛ خروج کامل اپوزیسیون نزدیک است

- دولت حتی پس از ویکاهای «بی‌سابقه» شیفته‌ی خشونت‌های لاداخ است

- تلاش برای امضای توافقنامه تجارت آزاد: نماینده اتحادیه اروپا از فرصت از دست رفته خبر داد؛ خواستار تعامل کامل تا پایان سال شد.سیزدهمین دور از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا یک «فرصت از دست رفته» بود، هرچند هر دو طرف قصد دارند تا پایان سال به توافق برسند و دور دیگری برای ۶ اکتبر تعیین شده است. مسائل باقی‌مانده همچنان پابرجاست، به‌ویژه روابط هند و روسیه، از جمله انرژی و رزمایش‌های نظامی، که اتحادیه اروپا آن‌ها را علیرغم اهداف مشترک تنوع‌بخشی راهبردب، مانعی برای روابط عمیق‌تر می‌داند.

- این ازدحام مرگبار نباید کمپین ویجی را متوقف کند، اما باید او را تغییر دهد.ویجی را نمی‌توان شخصاً مسئول آنچه منجر به فاجعه کارور شد دانست، اما آنچه پس از آن رخ داد، شکست او، حتی بزدلی‌اش بود. این بازیگر که پنج ساعت طول کشید تا از میان جمعیت انبوه به محل برگزاری برسد، پنج دقیقه هم طول نکشید تا از صحنه ناپدید شود

- آغازی نو؟ ترامپ و نتانیاهو از طرح صلح غزه حمایت می‌کنند؛ موضع حماس نامشخص است.طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه: غزه عاری از افراط‌گرایی و منطقه عاری از تروریسم خواهد شد و همه گروگان‌ها، زنده یا مرده، بازگردانده می‌شوند. ترامپ رهبری یک هیئت صلح را بر عهده خواهد گرفت و یک دولت موقت غزه را به دست خواهد گرفت. اگر حماس این طرح را رد نکند، اسرائیل «کار را تمام خواهد کرد» و از حمایت کامل ترامپ برخوردار خواهد بود.

- چگونه مراسم اهدای جام قهرمانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ به یک بن‌بست دیپلماتیک تبدیل شد

- تعطیلی دولت آمریکا ضربه سختی خواهد زد! اخراج مجاز، استخدام متوقف شده - دولت ترامپ برنامه‌هایش را فاش می‌کند.با متوقف شدن مذاکرات بودجه، تعطیلی دولت ایالات متحده نزدیک است. دولت ترامپ قصد دارد اخراج‌های گسترده و کوچک‌سازی دولت را در دستور کار قرار دهد. وزارت بهداشت و خدمات انسانی بسیاری از کارمندان را به مرخصی اجباری خواهد فرستاد. انتشار داده‌های اقتصادی متوقف خواهد شد. تعمیر و نگهداری گورستان‌های امور کهنه سربازان متوقف می‌شود. اداره درآمد داخلی (IRS) به طور کامل فعالیت خواهد کرد. این تعطیلی با رویدادهای گذشته متفاوت خواهد بود.

- هرج و مرج در تجمع بازیگر ویجی باعث این ازدحام مرگبار جمعیت شده است. نیز در این حادثه دخیل بوده‌اند

- اندونزی: ۶۵ دانش‌آموز پس از فرو ریختن ساختمان مدرسه زیر آوار ماندند

- زلزله ۴.۷ ریشتری میانمار در آسام و مانیپور احساس شد

شبکه خبری ان دی تی وی

- آنها فوق‌العاده‌اند: ترامپ از نخست وزیر پاکستان، عاصم منیر، به خاطر حمایت از طرح غزه تمجید کرد

- عقب‌نشینی اسرائیل برای آزادی گروگان‌ها: نگاهی به طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه

- نخست وزیر مودی از طرح‌های ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال کرد: مسیری به سوی صلح بلندمدت

- پس از ازدحام جمعیت در تجمع ویجی، بازیگر-سیاستمدار، دستگیر شد

- ترامپ می‌گوید اسرائیل با طرح غزه موافقت کرده است، سپس هشداری به حماس می‌دهد

- سفر در آمریکا مرده است: اینفلوئنسر به شدت از هتل هاوایی به خاطر هزینه ۵۰۰ دلاری اقامت انتقاد کرد

- واکنش کبیر خان به تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ بر فیلم‌های ساخته شده در خارج از آمریکا

- دلیل واقعی هجوم ناگهانی جهان برای به رسمیت شناختن فلسطین

- کارخانه‌های جهاد پاکستان ممکن است به زودی از طریق عربستان سعودی نجات پیدا کنند

روزنامه هندو

- ساختمان یک مدرسه اسلامی در اندونزی فرو ریخت و گمان می‌رود دستکم ۶۵ دانش‌آموز زیر آوار مدفون شده باشند

- نخست وزیر مودی از طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه استقبال کرد

- دولت یارانه ۱۰۰ درصدی برای زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی اختصاص می‌دهد

- وزیر امور خارجه کلمبیا با تشدید تنش‌ها بین دو کشور، ویزای آمریکا را لغو کرد

- طوفان جنوب گجرات را درنوردید و به ۱۵ روستا خسارت وارد کرد